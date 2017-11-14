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Половина богатств мира оказалась в руках 1% людей

 

Совокупный показатель благосостояния населения мира с середины 2016 года по середину 2017 года увеличился на 6,4% и достиг $280 трлн, свидетельствуют данные ежегодного доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. Темпы роста были максимальными за последние пять лет и обусловлены повышением стоимости недвижимости и котировок акций, передает Интерфакс.

В связи с тем, что благосостояние увеличивалось быстрее роста численности населения, показатель в расчете на человека достиг рекордных $56,54 тыс. по сравнению с $52,074 тыс. год назад.

При этом 1% самых обеспеченных людей сейчас принадлежит половина мировых богатств. Их доля повысилась до 50,1% по сравнению с 42,5% в разгар финансового кризиса 2008 года.

"Доля 1% богатейших людей находится на пути роста со времени кризиса, превзойдя уровень 2000 года в 2013 году и достигая после этого пиковых значений ежегодно, - отмечается в сообщении банка. - Глобальное неравенство является, безусловно, высоким и увеличилось в посткризисный период".

За последний год в мире появилось 2,3 млн новых долларовых миллионеров, в результате чего их общее количество достигло 36 млн. "Число миллионеров, которое сократилось в 2008 году, быстро восстановилось после финансового кризиса, и сейчас примерно втрое превышает показатель 2000 года", - говорится в докладе.

Благосостояние 3,5 млрд самых бедных людей планеты составляет менее $10 тыс. в расчете на человека. В целом на эту категорию приходится 70% трудоспособного населения и 2,7% совокупного богатства.

Благосостояние населения всего мира в ближайшие пять лет продолжит расти примерно теми же темпами, в результате чего в 2022 году оно увеличится до $341 трлн, прогнозируют экономисты Credit Suisse. При этом они ожидают, что количество долларовых миллионеров достигнет 44 млн человек (то есть примерно на 20% с нынешнего уровня), а беднейшая часть населения сократится на 4%.

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Половина богатств мира оказалась в руках 1% людей
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