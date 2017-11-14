Иран и Турцию даже в лучшие для их взаимоотношений времена никак нельзя было назвать ни друзьями, ни добрыми соседями. Очень уж многое разделяло то Персидскую и Османскую империи, то кемалистскую Турцию и пехлевийский Иран, наконец, современную Турецкую Республику и Исламскую Республику Иран. На пути их сближения всегда стояли как этнические, так и религиозные, экономические, политические противоречия. Эти страны всегда конкурировали между собой в регионе Ближнего Востока, соперниками в борьбе за главенство в регионе остаются они и поныне.

Война в Сирии, в которой Тегеран поддерживает правительство Асада, ориентированное на шиизм, а Анкара — джихадистов-суннитов – очередная серьезная проблема отношений двух крупнейших стран региона, но не единственная - поддержка противоборствующих сторон в Йемене и в Ираке также не способствуют миру в регионе, подчеркнул в интервью СNN премьер Турции Бинали Йылдырым.

«Война в регионе уже началась. Иран и Турция - два соседних государства. За последние 500 лет между нами не было войн, и наша позиция ясна для Ирана: мы считаем, что для обеспечения мира и стабильности на Востоке необходимо избегать религиозной дискриминации - мы против гегемонии одной из ветвей ислама. Именно поэтому мы периодически предупреждаем соседей и дружественные страны, в том числе Иран, что распространение шиизма в регионе стало серьезной угрозой», - убежден глава турецкого правительства.

Однако, как считает глава группы стратегических и социальных исследований «Мармара» Аккан Сувер, эти заявления Йылдырыма нельзя рассматривать с религиозной стороны, это, по сути, выражение недоверия Анкары к политике Тегерана.

«В самой Турции существует многомиллионная шиитская община, и не думаю, что Йылдырым избрал удачный метод недовольства действиями Тегерана в регионе. Определенные разногласия между странами существуют и в иракском, и в сирийских вопросах, но это проблема между странами, а не конфессиями. Считаю, что Б.Йылдырым должен был прямо выразить свое недовольство политикой официального Тегерана, а не вмешивать сюда религиозный фактор», - сказал Сувер haqqin.az.

Свое мнение по этому поводу высказал haqqin.az и специалист по Ближнему Востоку профессор Рафик Алиев.

Эксперт полагает, что ввиду того, что США упустили свою гегемонию в Ближневосточном регионе, Иран решил восполнить этот ваккум.

«США, Европа, а до этого Османская империя препятствовали распространению шиизма в регионе. А сейчас у Ирана появился исторический шанс, чтобы шире распространить свою идеологию. Сирия, Ливан, Ирак, а теперь и Йемен по сути оказались под влиянием Ирана, а Турции это, естественно, не нравится. Устами своего премьера она впервые об этом намекнула Тегерану. Политический шиизм действительно представляет большую угрозу влиянию Турции в этом регионе. Ныне весь Ближний Восток трансформируется, и Анкара очень ревниво относится к возрастающей роли Тегерана здесь. Однако

мне кажется, что Турции придется уступить в каких-то вопросах, чтобы выиграть в других, более важных. Иран сейчас становится более сильным игроком в регионе, и Турции придется считаться с этим фактом», - уверен профессор Р.Алиев.