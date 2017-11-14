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Багдад назвал незаконным контракт "Роснефти" с Курдистаном

 

Парламентский комитет по нефти и энергетике Ирака осудил контракт, заключенный между Иракским Курдистаном и "Роснефтью", назвав его незаконным, и призвал российскую нефтяную компанию отказаться от него, передает РИА Новости.

"Парламентский комитет по нефти и энергетике решительно отвергает и осуждает контракт, заключенный российской компанией "Роснефть" и правительством Эрбиля, и считает его недействительным с точки зрения юрисдикции и закона", — говорится в заявлении главы парламентского комитета Али Муариджа.

Муаридж сообщил, что контракт был заключен после того, как в октябре совет представителей Ирака ограничил суверенные полномочия Иракского Курдистана, в том числе право заключать нефтяные контракты и экспортировать нефть. По словам парламентария, "федеральное министерство нефти – это единственная официальная и законная сторона, уполномоченная законодательством и недавним решением совета представителей" осуществлять подобные процедуры.

Политик призвал "Роснефть" отказаться от контракта и взаимодействовать по вопросам нефтяного сектора только с федеральным правительством и иракским министерством нефти.

Ранее, в ноябре, представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил РИА Новости, что центральные власти считают контракт между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" незаконным. В середине октября иракские федеральные силы после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук, а также вернули под свой контроль спорные территории вблизи Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

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