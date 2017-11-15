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Гей из Чечни извинился перед Кадыровым

 

Уроженец Чечни Мовсар Эскарханов, первым публично совершивший каминг-аут, через телеканал «Грозный» попросил прощения у руководства республики. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мовсар Эскарханов

По словам Эскарханова, в настоящее время находящегося в Германии, его признание в гомосексуальности было сделано под давлением западных журналистов.

«Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — заявил он.

Чеченец пояснил, что сам пригласил журналистов Time, поскольку те сулили ему помощь в оформлении вида на жительство в Германии, но не сдержали свое обещание. Кроме того, Эскарханов заявил, что принимал противоэпилептические препараты.

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