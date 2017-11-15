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Сирийские курды выпустили боевиков ИГИЛ из окружения Заявление МИД Турции

 

Предоставление боевикам террористической группировке ИГИЛ возможности отхода из сирийской Ракки — опасный сценарий развития событий, обосновывающий недопустимость использования одной террористической группировки в борьбе против другой, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация ВВС, арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГИЛ.

Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

"Так называемые "Сирийские демократические силы", которые на самом деле являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (ПКК), проводя зачистку Ракки от ИГИЛ и договорившись с этой группировкой, выпустили из Ракки большое число террористов. Это - развитие событий по опасному сценарию и назидательный урок, еще один пример того, что использование одной террористической организации в борьбе против другой приводит к  сговору между ними", — говорится в заявлении.

Согласно документу, Анкара неоднократно подчеркивала ранее, что целью сил самообороны сирийских курдов (PYD) является не борьба с ИГИЛ, а "утверждение беззакония как свершившегося факта и изменение демографической структуры региона".

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