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Лавров едет в Баку и Ереван с новым планом по Карабаху Игорь Шатров комментирует для haqqin.az

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

«Визит Лаврова в Баку и Ереван не увязан напрямую с встречей Путина и Эрдогана, состоявшейся 13 ноября. Хотя бы потому, что тема Карабаха не заняла значимого места в переговорах российского и турецкого президентов», - так выразил haqqin.az свое мнение о визите в Южнокавказский регион главы МИД России Лаврова заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.

Как считает эксперт, основной темой обсуждений на этот раз была сирийская проблематика и двухсторонние отношения. «Впрочем, карабахский вопрос, конечно, постоянно присутствует в российско-турецкой повестке», тем не менее подчеркнул он.

Не связана поездка Лаврова в регион и с подписанием соглашения Армения – ЕС, которое скоро должно произойти, отметил он.

«Не в правилах России смешивать столь разнородные вопросы. Карабахское урегулирование находится в зоне ответственности России как страны – сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И поэтому Москва уделяет этому вопросу повышенное внимание. При этом и Азербайджан, и Армения являются дружественными России государствами. Это позволяет России быть объективным посредником. Полагаю, что именно новые посреднические инициативы России и презентует Лавров в Баку и Ереване. Какими эти инициативы могут быть, говорить, на мой взгляд, не время. Дождемся визита Лаврова, который по классическому сценарию челночной дипломатии посетит обе столицы.

Не стал бы спешить с прогнозами, потому что переговоры очень сложные и могут быть сорваны не только неосторожным действием, но даже словом. В одном уверен: в скором времени следует ждать интересных новостей. В любом случае, решение будет найдено только на пути компромисса, но в рамках соответствующих резолюций СБ ООН и договоренностей, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. К поэтапному исполнению этих решений пора приступать. Об этом шел разговор и на встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министром иностранных дел Армении 14 ноября в Москве, что лишний раз подтверждает активную вовлеченность России в переговорный процесс», - уверен И.Шатров.

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Лавров едет в Баку и Ереван с новым планом по Карабаху Игорь Шатров комментирует для haqqin.az
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