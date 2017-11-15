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Кремль о встрече Путина и Саргсяна

 

Президент РФ Владимир Путин обсудит сегодня с президентом Армении Сержем Саргсяном, прибывающим в Москву с рабочим визитом, вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы", - отметили в пресс-службе.

Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России в Государственной Третьяковской галерее.

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