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Цены на нефть продолжают падать

 

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду после падения накануне на сигналах роста запасов нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:13 снизилась на $0,87 (1,4%) - до $61,34 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,95 (1,5%) - до $62,21 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,69 (1,24%) - до $55,01 за баррель. Накануне стоимость фьючерса снизилась на $1,06 (1,87%) - до $55,70 за баррель.

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