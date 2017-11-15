Военные в Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо, передает Reuters.

Чомбо — один из основных членов фракции G40 правящей партии ZANU-PF, которую возглавляет жена 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Как сообщил изданию очевидец - житель города Хараре, дороги к зданию правительства, парламенту и судам заблокированы военной техникой. Солдаты в столице настроены агрессивно и требуют от автоводителей не задерживать движения. "Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь шутку, просто проезжайте!" — сказал, в частности, один из военных представителю Reuters.

Также свидетели сообщили о трех взрывах, имевших место в столице страны.

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В Зимбабве военные заявили, что они взяли под стражу президента страны Роберта Мугабе и «ситуация в стране вышла на другой уровень». Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что после «очевидного захвата» государственной телекомпании ZBC два офицера в форме «отрицали, что военные захватили власть» и добавили, что Мугабе и его семья находятся «в безопасном и надежном месте, их безопасность гарантирована».

«Мы нацелены только на преступников вокруг него, которые совершают преступления и несут социальные и экономические беды стране, чтобы привлечь их к ответственности», — заявило лицо, назвавшееся начальниом штаба армии, генерал-майором С. Б. Мойо.

Также Мойо заявил, что на «любую провокацию последует соответствующий ответ».