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Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вновь обрушился с критикой на своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса, посоветовав тому "глотать кокаин", передает РИА Новости. 

Причиной нападок стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит.

 «Сантос, мы их и не будем покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы их уже покупаем в Индии. Глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин!» — сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

Главе Колумбии уже не первый раз достается от красноречивого главы соседней страны. Так, в июле этого года Мадуро обозвал Сантоса "предателем", который "преклоняется перед всем иностранным", сам будучи взятым в плен Империей - читай: США.

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