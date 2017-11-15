Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вновь обрушился с критикой на своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса, посоветовав тому "глотать кокаин", передает РИА Новости.

Причиной нападок стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит.

«Сантос, мы их и не будем покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы их уже покупаем в Индии. Глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин!» — сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

Главе Колумбии уже не первый раз достается от красноречивого главы соседней страны. Так, в июле этого года Мадуро обозвал Сантоса "предателем", который "преклоняется перед всем иностранным", сам будучи взятым в плен Империей - читай: США.