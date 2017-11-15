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В России разбился пассажирский самолет Есть жертвы

 

Крушение потерпел самолет, летевший из Хабаровска в населенный пункт Нелькан. В результате  погибли не менее восьми человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Аяно-Майского района Хабаровского края Алексея Ивлиева.

«Есть такая информация: падение самолета. Упал в районе 13.00 (06.00 мск). Было семь пассажиров, два члена экипажа», — сообщил он.

По словам Ивлиева, при крушении выжил 4-летний ребенок.

Следственный комитет рассматривает три возможных версии ЧП.

«В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо же возможные технические неисправности», — заявили в СК.

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В России разбился пассажирский самолет Есть жертвы
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