Между Москвой и Брюсселем разгорается скандал, в результате чего проект «Северный поток-2» рискует остаться нереализованным. И самое интересное то, что это не нужно ни Европе, ни России. Но обо всем по-порядку.

Кто виноват?

Все началось с того, что на минувшей неделе Еврокомиссия (ЕК) выдала весьма неприятный для России вердикт: Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2» (СП-2), поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в ЕС сократится. Об этом говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза. Одним словом, нет необходимости прокладывать новые газовые маршруты в Старый Свет: имеющейся инфраструктуры вполне достаточно для снабжения континента «голубым топливом», причем, на долгие годы вперед. Российская сторона с таким подходом не согласна, считает его насквозь политизированным и направленным исключительно против Москвы. Кто же прав и кто виноват в сложившейся коллизии?

Обратимся к аргументация Еврокомиссии: трубопроводы в зоне ЕС должны быть построены и эксплуатироваться в соответствии с общеевропейским законодательством. Для этого Еврокомиссия разработала поправки в газовую директиву Третьего энергетического пакета, направленные на то, чтобы «все основные трубопроводы в ЕС и входящие в Европу эксплуатировались с одинаковой степенью прозрачности, были доступны другим операторам и действовали эффективно». Проект СП-2 на сегодняшний день вышеперечисленным требованиям не соответствует: хотя бы потому, что единственный акционер проектной компании по сооружению трубопровода — российский газовый концерн «Газпром».

При этом еврочиновники уверяют, что нынешние поправки в энергетическое законодательство не направлены напрямую против России и ее амбициозного проекта СП-2. Согласно официальным разъяснениям Брюсселя, предложение касается всех газопроводов третьих стран и одинаково распространяется не только на трубопроводы из России, но и из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко. Это предложение может также оказать влияние на трубопроводы, соединяющие оформляющую свой выход из единой Европы Великобританию с государствами-членами ЕС, подчеркивают в ЕК.

Еврокомиссия также напоминает, что стратегия диверсификации развивается вокруг таких приоритетов, как реализация Южного газового коридора. А это напрямую касается Азербайджана, газа из которого уже заждались в Европе.

Диагноз: большая политика

Напомним, что против реализации проекта СП-2 наиболее категорично выступают Украина, Польша, прибалтийские страны. К тому же американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать этому проекту, как направленному против Украины.

Интересы сторон тут понятны и прозрачны. Киев и Варшава не хотят терять российский газовый транзит, который в случае строительства газопровода СП-2 пойдет по дну Балтийского моря, напрямую из России в Германию. При этом надо учитывать, что в настоящее время уже работает газопровод «Северный поток -1» мощностью 55 млрд кубометров (мощность второй очереди запланирована такой же). В самой Украине оценивают потери от прекращения транзита российского газа в $2-2,4 млрд в год. Для перманентно находящейся в кризисе украинской экономики – это деньги, за которые надо бы еще побороться.

«Газпром», со своей стороны, не готов принять новый порядок, навязываемый Еврокомиссией. Резоны российской стороны таковы. Во-первых, маршрут СП-2 предусмотрен для прокачки российского газа. По крайней мере, на своем морском отрезке — он начинается на территории России, проходит по дну Балтийского моря и выходит на берег непосредственно в Германии. Во-вторых, приняв условия Третьего энергопакета, «Газпрому» придется делиться деньгами за транспортировку топлива по своим европейским газопроводам с Брюсселем. А это, между прочим деньги немалые - до $1,2 млрд в год.

Как полагают эксперты, ужесточение законодательных условий работы «Северного потока - 2» является попыткой Брюсселя снизить интерес инвесторов к этому проекту. Сейчас, помимо «Газпрома», таких пять — англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie, а также немецкие Uniper и Wintershall. Если условия Третьего энергопакета действительно распространят на СП-2, то Еврокомиссия сможет ограничить доступ «Газпрома» к использованию мощностей этого газопровода. Тогда его рентабельность рискует снизиться и инвесторы могут отвернуться от проекта, считают в Брюсселе.

Между тем, каждый из партнеров «Газпрома» по этому трубопроводу согласился вложить в него по 950 млн евро. Часть финансовых средств уже освоена — к примеру, австрийцы инвестировали в строительство газопровода 280 млн евро. Зарывать в землю потраченные деньги европейские компании вряд ли согласятся, поэтому они наверняка будут продолжать лоббировать его реализацию.

ЕС ждет азербаджански газ!

Однако, при всех геополитических раскладах возникает вопрос: действительно ли Европа сможет обойтись без российского газа? Мнения аналитиков на этот счет даже внутри самой России расходятся. Существенная часть экспертов считает, что СП-2, даже если он будет благополучно построен в полном соответствие с планами «Газпрома», через 10-15 лет окажется в очень сложных конкурентных условиях. Ведь к тому времени наверняка в ЕС придет азербайджанский и туркменский газ, явно вырастут поставки СПГ из США – то есть, диверсификация маршрутов «голубого топлива» станет фактом.

Однако, в самом «Газпроме» считают, что Европе в 2025 году потребуются дополнительные объемы импортируемого газа в 50 млрд кубометров, а в 2035 году — не менее 75 млрд кубометров. По оценкам компании, спрос на газ в Европе в первые три квартала 2017 года вырос на 7,3%, или на 27 млрд кубометров.

Из всей этой цифири следует вывод о том, что доминирующей роли российского газа на европейском рынке никто отменить не в состоянии, даже несмотря на острое геополитическое противостояние Брюсселя с Москвой. Изменить эту реальность никакие палки, вставляемые в колеса проекта , пока не в состоянии.

Что же будет с СП-2 дальше? Предложения Еврокомиссии, прежде чем они вступят в законную силу, должны быть согласованы Советом стран ЕС и Европарламентом. Сама же ЕК намерена следовать нынешней политике и продолжит добиваться мандата ЕС на переговоры с Россией относительно условий, по которым будет работать «Северный поток - 2». Этот документ позволит Брюсселю обратиться в Москву с официальным требованием о проведении переговоров.

Но пока этого не произошло, судя по всему, все стороны, участвующие в судьбе СП-2, на время возьмут паузу для выработки дальнейшей тактики ведения борьбы за свои интересы. Брюссель обозначил свою позицию. Теперь слово за участниками проекта.

Как бы то ни было, точка в истории многострадального проекта СП-2 отнюдь не поставлена. На сегодняшний день Россия продолжает его строительство, которое она намерена довести до победного конца.

Ну а нам остается в очередной раз констатировать, что едва ли не главной выигравшей стороной от этого противостояния Москвы и Брюсселя является Баку. Строящиеся газопроводы по доставке азербайджанского газа в Старый Свет, фактически без всяких усилий со стороны Азербайджана, становятся едва ли не главным козырем в сложившейся запутанной энергетической колоде. Не знаем, как российский газ (по крайней мере, та его часть, что планируется к поставкам по СП-2), но азербайджанский ждут в ЕС с распростертыми объятиями!