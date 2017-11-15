Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку

В ходе сегодняшнего заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) было принято решение о сохранении учетной ставки на уровне 15%, сообщает ЦБА.

Согласно информации, также правление ЦБА решило оставить без изменений нижний предел процентного коридора - на уровне 10%, а верхний предел - на уровне 18%.

«В настоящее время наблюдается позитивная динамика роста ненефтяного сектора, что играет важную роль в обеспечении макроэкономической стабильности. Кроме того, сбалансированность платежного баланса обеспечивает стабильность валютного рынка. Анализ монетарных и немонетарных факторов инфляции свидетельствует об отсутствии необходимости в коррекции денежной политики. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%», - отмечается в сообщении.

В следующий раз вопрос учетной ставки будет рассматриваться на заседании 15 февраля 2018 года.