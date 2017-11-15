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Kapital Bank открыл обновленный филиал "Гедабек"

 

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал "Гедабек", расположенный по адресу: улица 20 Января, 4. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, благожелательное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017-м году банк открыл новые филиалы - "Браво" и "Наримановский Карточный Центр", а также отделения - "Бузовна", "Демирйол", "Локбатан" и "Масаллы", обновив, кроме того, офисы филиалов "Ази Асланов", "Губадлы", "Гейчай", "Гобустан", "Бейлаган" и "Тертер". Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, а также открыть новые отделения банка.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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