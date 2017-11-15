Сегодня днем на газорегуляторном пункте №104 ПО «Азеригаз», расположенном в Сальяне, произошел взрыв, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, в результате взрыва многочисленные ожоги получил 56-летний дежурный по пункту Ализаде Гюлюшов. Он был доставлен в Центральную больницу района.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Согласно первичным данным, причиной взрыва стало то, что в ходе работ по обрезке деревьев одна из ветвей, упав на газовое оборудование, повредило его.

Проверка по факту взрыва продолжается.