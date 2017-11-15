Столкновения студентов с полицейскими в Ереване

15 ноября возле здания парламента Армении имела место потасовка между полицейскими и студентами, выступающими против законопроекта об отмене отсрочки от воинской службы, сообщает «Новости Армении».

Отметим, что, вначале перекрывшие улицу Демирчяна со стороны здания НС, молодые люди затем направились к входу парламента уже со стороны проспекта Баграмяна.

На указанном проспекте к этому времени полиция уже усилила контроль. Заместитель начальника полиции Еревана, полковник Валерий Осипян призвал студентов освободить проспект, но безуспешно.

Полицейские было попытались силой освободить проспект. Вследствие этого у них и произошло столкновение со студентами, вытеснить которых им так и не удалось.