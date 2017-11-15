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Столкновения студентов с полицейскими в Ереване

 

15 ноября возле здания парламента Армении имела место потасовка между полицейскими и студентами, выступающими против законопроекта об отмене отсрочки от воинской службы, сообщает «Новости Армении».

Отметим, что, вначале перекрывшие улицу Демирчяна со стороны здания НС,  молодые люди затем направились к входу парламента уже со стороны проспекта Баграмяна.

На указанном проспекте к этому времени полиция уже усилила контроль. Заместитель начальника полиции Еревана, полковник Валерий Осипян призвал студентов освободить проспект, но безуспешно.

Полицейские было попытались силой освободить проспект. Вследствие этого у них и произошло столкновение  со студентами, вытеснить которых им так и не удалось.

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