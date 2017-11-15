В haqqin.az нередко обращаются предприниматели с жалобой на чиновников, которые препятствуют их деятельности. Руководство некоторых районов страны, похоже, в корне не согласно с требованием главы государства содействовать развитию малого и среднего бизнеса.

Вынужден был обратиться за помощью в нашу редакцию и предприниматель из Кедабека Фахраддин Багиров.

«С 2012 года занимаюсь предпринимательской деятельностью. Никаких законов с тех пор не нарушал, налоги всегда выплачивал вовремя, но с некоторых пор районные власти стали проявлять к моему бизнесу повышенное внимание. То ли бойкое для торговли место у дороги, где расположен мой скоромный магазин стройматериалов, кому-то приглянулось, то ли сам я кому-то не угодил, но меня пытаются насильно выжить из района. До поры до времени все было нормально, никаких претензий у местных чиновников ко мне не было, и мой небольшой бизнес развивался нормально. Жители района охотно покупали стройматериалы – за ценой я не гнался, а за качеством следил», - рассказал Ф.Багиров.

Документы, предоставляющие право заниматься предпринимательской деятельностью, у кедабекского коммерсанта тоже были в порядке. Утвердил их и лично вручил Багирову заведующий налоговым отделом Исполнительной власти района Рамиз Едияров. Но спустя четыре года этот чиновник поднялся по карьерной лестнице и стал главой ИВ Кедабека. Наверное, как раз новая высокая должность и навела его на мысль, что зря он так запросто раздает лицензии на предпринимательскую деятельность, и новый глава отправил к Багирову своих подчиненных, поручив им потребовать от него «за спокойную жизнь» 50 тысяч манатов.

Бизнесмен с таким «налогообложением» оказался не согласен, и тогда пришлось применить к нему «санкции», максимально затрудняющие его торговлю.

Прежде всего перед входом в магазин, основным, для клиентов, к которому можно было пройти был прямо с дороги, по указанию Едиярова воздвигли кирпичную стену. Ну просто некуда в Кедабеке девать кирпич, вот и пришлось пожертвовать магазином Багирова, прикрыв его декоративной стенкой в целях, как объяснили предпринимателю, «благоустройства территории». Но был и второй вход, задний – со двора, через который завозили стройматериалы, отгружали товар, а также отправляли свой транспорт с купленными красками-цементом прямо домой к кедабекцам, что очень нравилось клиентам.

В общем, после насильственного загораживания парадного входа покупателям пришлось пользоваться только проходом через двор.

«Это сильно уменьшило доходы. Но нам удавалось кое–как сводить концы с концами. Стройматериалы по-прежнему пользовались спросом, и платить мзду ИВ я не собирался», - говорит Багиров.

Но власти обид не прощали, и теперь уже у ворот делового двора магазина соорудили кирпичную (ну, переизбыток этого стройматериала в районе!) стену. И всё: если людям просочиться в магазин еще как-то, бочком, можно было, то крупногабаритный товар вынести уже никак не получалось, не говоря уже о том, чтобы вывезти. Не таскать же по одному тому же кирпичу за сотни метров к грузовику на дороге.

Торговля у Багирова практически замерла, а сам он принялся обивать пороги разных районных инстанций. Однако справедливости, как он утверждает, нигде добиться не смог. Везде ему не намекали, а прямо говорили, что цена вопроса всего-то 50 тысяч…

Историей занялся haqqin.az и вышел на зама Едиярова - Гудрата Пашаева. «Обратитесь к главному архитектору района Бабеку Гумбетову», - рекомендовал Пашаев корреспонденту и отключился. Но архитектор беседовать с прессой не пожелал и попросил не беспокоить.

Руководителю Общественного объединения коммерсантов и производителей Севгим Рахманов ситуация, подобная той, с которой столкнулся Фахраддин Багировхорошо знакома.

«Случаев, когда чиновники под различными предлогами мешают работать предпринимателям, предостаточно. Мне это напоминает времена, когда в Баку в массовом порядке под видом благоустройства сносились магазины, офисы, рестораны и другие объекты», - отметил общественник.

Рахманов посоветовал бизнесмену Багирову обратиться в суд, пообещав ему всяческое содействие возглавляемой им организации.