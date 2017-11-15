Подписаться на уведомления
 

Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

В haqqin.az нередко обращаются предприниматели с жалобой на чиновников, которые препятствуют их деятельности. Руководство некоторых районов страны, похоже, в корне не согласно с требованием главы государства содействовать развитию малого и среднего бизнеса.  

Вынужден был обратиться за помощью в нашу редакцию и предприниматель из Кедабека Фахраддин Багиров.

«С 2012 года занимаюсь предпринимательской деятельностью. Никаких законов с тех пор не нарушал, налоги всегда выплачивал вовремя, но с некоторых пор районные власти стали проявлять к моему бизнесу повышенное внимание. То ли бойкое для торговли место у дороги, где расположен мой скоромный магазин стройматериалов, кому-то приглянулось, то ли сам я кому-то не угодил, но меня пытаются насильно выжить из района. До поры до времени все было нормально, никаких претензий у местных чиновников ко мне не было, и мой небольшой бизнес развивался нормально. Жители района охотно покупали стройматериалы – за ценой я не гнался, а за качеством следил», - рассказал Ф.Багиров.

Документы, предоставляющие право заниматься предпринимательской деятельностью, у кедабекского коммерсанта тоже были в порядке. Утвердил их и лично вручил Багирову заведующий налоговым отделом  Исполнительной власти района Рамиз Едияров. Но спустя четыре года этот чиновник поднялся по карьерной лестнице и стал главой ИВ Кедабека. Наверное, как раз новая высокая должность и навела его на мысль, что зря он так запросто раздает лицензии на предпринимательскую деятельность, и новый глава отправил к Багирову своих подчиненных, поручив им потребовать от него «за спокойную жизнь» 50 тысяч манатов.

глава Гедабека Рамиз Едияров

Бизнесмен с таким «налогообложением» оказался не согласен, и тогда пришлось применить к нему «санкции», максимально затрудняющие его торговлю.

Прежде всего перед входом в магазин, основным, для клиентов, к которому можно было пройти был прямо с дороги, по указанию Едиярова воздвигли кирпичную стену. Ну просто некуда в Кедабеке девать кирпич, вот и пришлось пожертвовать магазином Багирова, прикрыв его декоративной стенкой в целях, как объяснили предпринимателю, «благоустройства территории». Но был и второй вход, задний – со двора, через который завозили стройматериалы, отгружали товар, а также отправляли свой транспорт с купленными красками-цементом прямо домой к кедабекцам, что очень нравилось клиентам.

В общем, после насильственного загораживания парадного входа покупателям пришлось пользоваться только проходом через двор.

«Это сильно уменьшило доходы. Но нам удавалось кое–как сводить концы с концами. Стройматериалы по-прежнему пользовались спросом, и платить мзду ИВ я не собирался», - говорит Багиров.

Но власти обид не прощали, и теперь уже у ворот делового двора магазина соорудили кирпичную (ну, переизбыток этого стройматериала в районе!) стену. И всё: если людям просочиться в магазин еще как-то, бочком, можно было, то крупногабаритный товар вынести уже никак не получалось, не говоря уже о том, чтобы вывезти. Не таскать же по одному тому же кирпичу за сотни метров к грузовику на дороге.

Торговля у Багирова практически замерла, а сам он принялся обивать пороги разных районных инстанций. Однако справедливости, как он утверждает, нигде добиться не смог. Везде ему не намекали, а прямо говорили, что цена вопроса всего-то 50 тысяч…

Историей занялся haqqin.az и вышел на зама Едиярова - Гудрата Пашаева. «Обратитесь к главному архитектору района Бабеку Гумбетову», - рекомендовал Пашаев корреспонденту и отключился. Но архитектор беседовать с прессой не пожелал и попросил не беспокоить.

Руководителю Общественного объединения коммерсантов и производителей Севгим Рахманов ситуация, подобная той, с которой столкнулся Фахраддин Багировхорошо знакома.

«Случаев, когда чиновники под различными предлогами мешают работать предпринимателям, предостаточно. Мне это напоминает времена, когда в Баку в массовом порядке под видом благоустройства сносились магазины, офисы, рестораны и другие объекты», - отметил общественник.

Рахманов посоветовал бизнесмену Багирову обратиться в суд, пообещав ему всяческое содействие возглавляемой им организации.

4583 просмотров


Старости
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Ильхам Алиев намекнул на возможность выхода Азербайджана из Совета Европы
Наша погода
Сегодня 16° / 10°
16 Ноя 16° / 9°
17 Ноя 14° / 10°
18 Ноя 14° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0051 AZN
1 RUB   =   0.0281 AZN

Новостная лента

Высокопоставленных сотрудников Бакметрополитена уволили из-за опоздавших поездов
Новый сверхзвуковой авиалайнер долетит из Лондона в Нью-Йорк за три часа
Пентагон оплатит военнослужащему операцию по смене пола
Мамедъяров: «Мы требуем конкретных переговоров по Карабаху»
Путин придумал для Грузии Бурджанадзе
Тиллерсон отправился в Мьянму из-за мусульман-рохинджа
В Москве признали законным заочный арест Тельмана Исмаилова
В Таджикистане газету переименовали в честь Рахмона
Десятилетний мальчик смог обойти защиту iPhone X
Джавид Гурбанов: «Азербайджан выделил Ирану полумиллиардный кредит»
Глава профсоюзов Азербайджана: "Чиновники, ну сколько можно отдыхать?!"
Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран
Завтра в Баку будет пасмурно
В Гяндже повесился 17-летний парень
Предприниматель Фахраддин Багиров: «Глава района потребовал у меня 50 тысяч» приемная haqqin.az
Столкновения студентов с полицейскими в Ереване
Взрыв на пункте «Азеригаз» в Сальяне фото
Kapital Bank открыл обновленный филиал "Гедабек"
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку
Европейские интриги обеспечили преимущество газа из Азербайджана наша аналитика
Турции выдвинули условия: утром деньги - вечером С-400
Атамбаев отказался просить прощения у «престарелого президента»
Столкновение поездов в метро Сингапура фото
В России разбился пассажирский самолет Есть жертвы
Жители Австралии проголосовали за гей-браки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться