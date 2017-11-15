Завтра в Баку будет пасмурно

15 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода по временам пасмурная, в основном без осадков. Ночью и утром вероятны слабый туман и изморось. Днем периодически будет происходить усиление северо-западного ветра. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 9 - 11°, днем - 15 - 18°; в Баку: ночью - 9 - 11°, днем - 15 - 17° тепла.
Атмосферное давление повысится с 766-ти до 770 мм ртутного столба.
Относительная влажность - 70 - 80%.
В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых из них на востоке страны возможно выпадение измороси. Ночью и утром - локальные туманы. Вероятно усиление на отдельных территориях западного ветра.
Температура воздуха: ночью - 7 - 12°, днем - 15 - 19°; в горах: ночью - 1 - 6°, днем - 8 - 13° тепла.