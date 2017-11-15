Израиль вызвался в одиночку сдержать Иран

Израиль готов действовать в одиночку, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие и превратить Сирию в свою военную базу. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

Выступая перед участниками Генеральной ассамблеи еврейских общин Северной Америки, он обвинил Тегеран в стремлении использовать сирийский конфликт, чтобы закрепиться на границах Израиля.

По словам Нетаньяху, Иран «плетет интриги», чтобы утвердить свое военное присутствие в Сирии. «Они стремятся к постоянному воздушному, наземному и морскому военному присутствию для того, чтобы использовать Сирию как базу для уничтожения Израиля», - сказал еврейский лидер.

Он призвал мировое сообщество дать коллективный отпор «иранской агрессии». «Иран не получит ядерного оружия, он не превратит Сирию в военный плацдарм против Израиля», — указал премьер, похвалив при этом президента США Дональда Трампа за его готовность пересмотреть ядерную сделку с Ираном.

Соглашение о иранской ядерной программе ИРИ и шестерка международных посредников подписали 14 июля 2015 года. Был принят совместный план действий, при выполнении условий которого с Ирана снимались экономические и финансовые санкции, наложенные на него со стороны ООН, США и Евросоюза. План начал действовать с 16 января 2016 года.