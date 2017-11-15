Глава профсоюзов Азербайджана: "Чиновники, ну сколько можно отдыхать?!"

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, парламентарий Саттар Мехбалыев пожаловался на то, что некоторые депутаты и чиновники слишком часто испрашивают у него путевки в санатории. Как сообщает АПА, об этом С.Мехбалыев заявил на заседании парламентского комитета по социальной политике.

В частности, С.Мехбалыев отметил, что некоторые депутаты просят у него путевки в санатории по 4 - 5 раз в год.

«Я не могу им объяснить, что каждому из них положена лишь одна путевка в год. Но, к сожалению, они не понимают этого», - пожаловался глава профсоюзов.