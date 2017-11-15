Десятилетний мальчик смог обойти защиту iPhone X

На YouTube появилось видео, запечалевшее десятилетнего ребенка, сумевшего обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, пишет «Газета.ру».

В ролике женщина объясняет, что, несмотря на то, что в базе Face ID нет отпечатка лица ее сына, тот способен с легкостью разблокировать смартфон Apple. Также стало известно, что ребенок смог получить доступ и к iPhone X своего отца.

До этого Apple заявляла, что Face ID является надежной системой, которую могут обмануть только близнецы или близкие родственники в возрасте до 13 лет. Однако, как выяснилось, сканер лица не так совершенен, как о том сообщала компания из Купертино.