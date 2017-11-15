В Таджикистане газету переименовали в честь Рахмона

Таджикистанская газета «Хакикати Шахринав» (Шахринавская правда) - печатный орган администрации Шахринава (райцентра в Гиссарской долине) — сменила название на «Файзи Пешво» (Благодеяние Лидера).

Газета, основанная в 1993 году, выходит 4 - 6 раз в месяц тиражом 2600 экземпляров. На ее страницах в основном публикуются правительственные постановления и агитационно-пропагандистские материалы, передает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»).

По словам главного редактора издания Хикматулло Саттори, старое название газеты не соответствовало современным реалиям, и его перемена является «велением времени». «Последний год работники издания находились в поисках лучшего названия. Был даже объявлен конкурс», - сказал Саттори.