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В Москве признали законным заочный арест Тельмана Исмаилова

 

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого по делу об организации двух убийств, передает РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить в силе, без изменений", — сказал судья.

Тельман Исмаилов 13 ноября был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств. Суд ранее заочно выдал санкцию на его арест.

Раньше в рамках этого же дела был арестован  брат Тельмана Исмаилова - Рафик, подозреваемый в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино - Моторс" Юрия Брилева, имевшем место в мае на Новорижском шоссе. Исмаилову и второму фигуранту дела - Мехману Керимову предъявлены обвинения по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц".

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