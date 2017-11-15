Тиллерсон отправился в Мьянму из-за мусульман-рохинджа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в среду с визитом в Мьянму, чтобы обсудить с руководством этой страны гуманитарный кризис в штате Ракхайн, где компактно проживает мусульманское национальное меньшинство рохинджа.

Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в столице Нейпьидо Тиллерсон, как ожидается, проведет консультации по урегулированию проблемы рохинджа со старшими должностными лицами мьянманского правительства, в том числе с государственным советником и министром иностранных дел страны Аун Сан Су Чжи, которая фактически является политическим лидером страны.

Ситуация в северном штате Ракхайн в Мьянме, где проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По имеющимся данным, в столкновениях погибли 414 человек и более 600 тыс. рохинджа вынужденно покинули свои дома, бежав в соседний Бангладеш от преследований мьянманских силовиков.