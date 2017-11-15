Путин придумал для Грузии Бурджанадзе

Известнейший грузинский политик, до последнего времени не проявлявшая особой активности, Нино Бурджанадзе вдруг засобиралась в Москву. Предстоящий визит оппозиционного деятеля тем более вызывает не столько удивление, сколько жгучий интерес в Тбилиси, переполненного ненавистниками, как тут принято говорить, Северного соседа, что колбатано Нино сравнительно недавно вернулась из Первопрестольной.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин, помнится, прошедшим летом нашел вполне благопристойный повод для политика слывущей в Грузии прорусской, пригласив ее поучаствовать в круглом столе «Мировые и региональные вызовы ХХI века». Можно предположить, что откровенный разворот в сторону Москвы, чего давно не наблюдалось на грузинской политической сцене, не в последнюю очередь стал причиной интереса к деятельности единственной приметной женщине-политику в Грузии, которая к тому же не скрывает своего намерения возглавить страну.

Заметим к слову, что одна из особенностей грузинской политической ментальности как раз заключается в том, что здесь предпочитают иметь в лидерах людей своеобычных, каковой несомненна является Нино Бурджанадзе: депутат парламента (1995-2008гг), дважды спикер, к тому же дважды исполнявшая президента Грузии (с 23 ноября 2003 года по 25 января 2004 года в ходе «революции роз» и с ноября 2007 по январь 2008 года). Она едва ли не первой уловила бесперспективность Михаила Саакашвили в качестве президента, и покинув его команду, основала оппозиционную партию «Демократическое движение – единая Грузия», таким образом, подчеркнув собственные амбициозные намерения в борьбе за власть.

Сейчас в Грузии, по мнению местных экспертов, в очередной раз начинается проба сил. И многое указывает на то, что многоопытная Н.Бурджанадзе пришла к выводу, что время ее пришло.

- Я бы, честно говоря, хотела бы, чтобы в Грузии был такой же президент, каким стал Путин для России, - заявила недавно Нино Бурджанадзе в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle, не столько выразив недоверие невнятной действующей власти, сколько дав понять электорату, что она готова пойти в бой, что называется, с открытым забралом.

И дальнейшее общение с прессой показывает, что в качестве "грузинского Путина" она видит исключительно себя. Однако интерес представляют не столько шансы, которыми обладает Н. Бурджанадзе, сколько сам факт выхода на авансцену ориентированных на Россию политических сил.

Сама Н.Бурджанадзе по этому поводу говорит: ««Я не считаю себя прорусским политиком. Я - прогрузинский политик, который понимает, что без нормальных отношений с Россией грузинские интересы не могут быть надежно защищены».

Что же предлагает она в условиях продолжающихся с августа 2008 года разрыва отношений между двумя странами?

- Я настаиваю на прямом диалоге с Россией. Без того, чтобы нормализовать свои отношения с могучим северным соседом Грузии трудно будет решать задачи внешнеполитического и внутреннего порядка, - полагает она. Ряд соображений, высказанных ею в последнем, эксклюзивном интервью журналистке Deutsche Welle Жанне Немцовой, дочери покойного российского оппозиционера Бориса Немцова, свидетельствует о том, что Бурджанадзе вполне может рассчитывать на поддержку Москвы. А в передаче «360 градусов» на радио «Палитраньюс» она безо всяких экивоков заявила буквально следующее: «Я не исключаю, что в будущем мои визиты будут связаны с моими президентскими планами».

Судя по всему, Н.Бурджанадзе уже наводит надежные мосты с Первопрестольной. И дело не только в комплиментах, которые она расточает по адресу Путина. «То, что В. Путина критикуют на Западе, как авторитариста, и то, что никто никогда не критиковал на Западе Саакашвили, жестко утверждавшего в Грузию единоличную власть для меня является красноречивым показателем двойных стандартов», - поясняет экс-спикер парламента Грузии, будущий кандидат в президенты. Это ли не знак новых внешнеполитических настроений в Грузии?!