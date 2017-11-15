Мамедъяров: «Мы требуем конкретных переговоров по Карабаху»

Официальный Баку требует от сопредседателей Минской группы ОБСЕ сдвинуть переговоры по нагорно-карабахскому конфликту с «мертвой точки», заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы не просим, мы требуем сдвинуть процесс с мертвой точки. С этой позицией я еду на встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ в Москву. Эту позиция я буду обсуждать и с Сергеем Лавровым», - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в среду.

По его словам, Баку против того, чтобы переговоры велись просто ради переговоров.

«Необходимо проведение логических переговоров», - добавил он.

Как сообщалось ранее, Э.Мамедъяров завтра встретится в Москве с сопредседателями МГ ОБ