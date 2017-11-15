Пентагон оплатит военнослужащему операцию по смене пола

Министерство обороны США впервые оплатит действующему военнослужащему американской армии операцию по смене пола, сообщает телеканал NBC.

"Сегодня днем действующему военнослужащему была проведена операция по смене пола. Военные госпитали не обладают хирургическим опытом проведения подобных операций, поэтому она проводилась в частной клинике", — говорится в заявлении Пентагона, которое приводит телеканал.

В заявлении отмечается, что ранее указанный военнослужащий уже начал проходить курс процедур по смене пола, вследствие чего "лечащий врач счел эту операцию необходимой по медицинским показаниям, и глава управления здравоохранения министерства обороны одобрил альтернативную программу по выделению средств".

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но реализация закона была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 до 6 тысяч трансгендеров.