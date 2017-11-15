Новый сверхзвуковой авиалайнер долетит из Лондона в Нью-Йорк за три часа

Компания Boom Supersonic разрабатывает сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, способный доставить 55 пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за три часа, пишет Daily Mail.

Как сообщили представители компании на авиационной выставке в Дубае, прототип самолёта, способного летать со скоростью 2330 км/ч, планируют испытать уже в 2018 году.

При этом специалисты компании намерены наделить самолёт скоростью до 2800 км/ч, что сделает новую разработку существенно быстрее "Конкорда". Общее время полёта небольшого авиалайнера от Нью-Йорка до Лондона может составить не более 3 часов 15 минут. Основатель компании Boom Supersonic Блейк Шолл отметил, что компания уже получила заказы на 76 таких самолётов.