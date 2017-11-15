Высокопоставленных сотрудников Бакметрополитена уволили из-за опоздавших поездов

Бакметрополитен завершил разбирательство по факту серьезного срыва графика в метро утром 27 октября, в результате чего тысячи людей опоздали на работу.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, в связи с произошедшим председатель ЗАО Заур Гусейнов уволил с работы начальника дорожной службы метрополитена Махмудали Меджидова и еще несколько человек.

«В подобных случаях создается комиссия, проводится серьезное разбирательство, определяются виновные. Работа в Бакметрополитене, перевозка пассажиров - очень ответственная работа, и халатность, непрофессионализм тут недопустимы», - подчеркнул Н.Пашаев.