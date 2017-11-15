ВР подпишет с SOCAR еще один контракт

Компания BP рассчитывает до конца 2017 года подписать с SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) контракт на разведку перспективного блока D230 на Северном Апшероне в азербайджанском секторе Каспия, сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

"Данный вопрос обсуждался вчера в ходе моей встречи с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Ожидается, что данное соглашение будет подписано до конца текущего года", - отметил Г.Джонс перед журналистами в среду.

Как сообщалось, долевое участие сторон в соглашении будет паритетным: SOCAR - 50% и BP - 50%. BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.

SOCAR и BP в мае 2016 года подписали Меморандум намерений о проведении совместной геологоразведочной разработки на блоке D230 на Северном Апшероне.

Меморандум дает BP исключительное право на ведение переговоров с SOCAR для подписания соглашения о геологоразведке и разработке блока.

Глубина воды на указанном блоке варьируется от 150 до 700 метров, а продуктивных пластов - 3000 - 3500 метров.

На блоке D230 ранее никаких работ не проводилось. Это - неизученная ранее территория, расположенная в северной части азербайджанского сектора Каспия. Для SOCAR блок D230 считается перспективным с точки зрения обнаружения здесь залежей нефти.