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Супруга Мугабе сбежала из страны обновлено

 

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе - Грейс, как предполагается, бежала из страны в Намибию. Об этом сообщил в среду британский телеканал Sky News.

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Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом, передает РИА Новости cо ссылкой на южноафриканский новостной портал News24.

В заявлении Зумы говорится, что он направил в Зимбабве министров обороны и госбезопасности ЮАР для встречи с Мугабе и представителями армии Зимбабве.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступила информация о том, что колонна бронетехники выдвинулась из расположения воинских частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позднее военные заявили, что их действия не являются вооруженным захватом правительства страны, но направлены сугубо против "преступников" во власти.

В начале ноября президент Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который до того считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава Генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить проведение чисток в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.

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