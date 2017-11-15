Премьер Ливана объявил, что находится в безопасности

Объявивший из Саудовской Аравии о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что находится в безопасности и вскоре вернется на родину. Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

"Обращаюсь к президенту Ливана Мишелю Ауну еще раз. Со мной все в порядке, и я, как и обещал, вернусь в Ливан", - приводит слова Харири Al Arabiya.

Ранее в тот же день, выступая перед представителями ливанских СМИ, президент Ливана Мишель Аун заявил, что правительство "предпримет все необходимые шаги, чтобы добиться освобождения премьер-министра, и уже вступило с этой целью в надлежащие переговоры с арабскими и иностранными государствами".

"То, что сегодня происходит вокруг ситуации с отставкой Саада Харири, это - нарушение прав человека. Он фактически находится в заложниках. Действия Саудовской Аравии мы считаем актом агрессии против Ливана", - сказал Аун.

Саад Харири прибыл в Эр-Рияд 3 ноября с рабочим визитом, на следующий же день неожиданно объявив о своем уходе в отставку. Премьер сообщил, что над его жизнью "нависла угроза". Основной причиной своего отказа от поста Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела Ливана", чему будто бы "он не смог противостоять".