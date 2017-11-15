Стрельба в США: двое погибших

В среду в баре города Уортингтон, штат Огайо, произошла стрельба, в результате которой двое человек погибли и один получил ранение, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC4i.

По данным телеканала, стрельба случилась в среду ночью в одном из местных баров. Полиция подтвердила факт гибели двоих человек и доставки третьей жертвы в больницу. О настоящем состоянии раненого сведений пока не имеется.

Как сообщает телеканал, в связи с инцидентом пока никто еще не задержан. Полиция занята изучением места преступления.