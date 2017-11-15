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Папе Римскому подарили Lamborghini

 

Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар Папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, чтобы передать вырученные средства на благотворительность, передает РИА Новости.

В среду утром в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте.

Позднее итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка от продажи будет передана в личное распоряжение папы Франциска на  благотворительные цели. Впрочем, глава Римско-католической церкви уже заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако Папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.

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