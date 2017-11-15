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Пол-Афганистана засеяли опиумным маком

 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, занятых  опиумным маком, в Афганистане достигла рекордной величины - 328 тыс.га, за год увеличившись на целых 63%.  Об этом свидетельствуют представленные в Вене данные ежегодного доклада Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН, передает РИА Новости. 

«Этот уровень культивирования опиумного мака является новым рекордом со времени проведения здесь систематического мониторинга (в 1994 году), превысив предыдущий рекорд - 2014 года - на 104 тысячи гектаров, или на 46%», — говорится в документе.

Согласно исследованию, за прошедший год производителям опиума в стране удалось не только расширить свою деятельность в "традиционных" регионах, но также освоить три новых - Саманган, Газни и Нуристан. Таким образом посадки опиумного мака охватывают и северные территории страны, традиционно наименее вовлеченные в его производство. В результате свободным от производства опиума осталось лишь 10 регионов в стране, тогда как во всех прочих 24 провинциях эта культура культивируется поистине в промышленных масштабах и объемах.

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