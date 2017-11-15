А в Армении и Грузии – есть

Азербайджан назван одним из безопасных государств по части террористических угроз. В рейтинге стран, наиболее страдающих от терроризма, Азербайджан занял 95-е место. Об этом сообщает haqqin.azсо ссылкой на Отчет о состоянии глобального терроризма в 2017 году (The Global Terrorism Index 2017), обнародованный сегодня лондонским Институтом экономики и мира.

Для сравнения отметим, что Украина оказалась на 17-м месте в рейтинге, имея, таким образом, весьма высокий уровень соответствующей угрозы. Правда, обращает на себя также внимание очевидный позитив: еще годом ранее Украина занимала в том же рейтинге 11-е место.

Высокий уровень угрозы терроризма зафиксирован в Ираке, Афганистане, Нигерии, Сирии, Пакистане, Йемене, Сомали, Индии, Турции, Ливии, Египте и Судане.

В Западной Европе наиболее опасна в этом смысле Франция: 23-е место.

Между тем США - на 32-м месте, Россия – на 33-м, а Великобритания – на 35-м.

Что касается наших ближайших соседей, то международные эксперты посчитали крайне опасными ситуацию в Армении и в Грузии - соответственно 75-е и 77-е места.