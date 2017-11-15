В Азербайджане начинаются масштабные военные учения

16-го ноября в рамках оперативной подготовки войск в республике стартуют командно-штабные военные игры (КШВИ), сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, проведение военной игры предусматривает привлечение к ней органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления видов, родов войск и специальных войск, а также использование сил и средств на определенных этапах.

Основной целью проведения КШВИ называется совершенствование уровня взаимодействия органов управления и войск в решении сложных вопросов ведения современных общевойсковых операций, в том числе в условиях горного рельефа, сложной радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом военных игр.

В ходе одного из этапов КШВИ будут также проверены практические действия взаимодействующих боевых частей и подразделений с определением их маневренных и огневых возможностей в воздухе, в море и на суше.

Командно-штабные военные игры продлятся до 20-го ноября.