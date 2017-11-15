Правительство Курдской региональной автономии Ирака сообщило вчера, 14 ноября, о том, что признает вердикт Верховного суда страны, признавший референдум о независимости Курдистана незаконным. В связи с чем встает вопрос о судьбе авансов, которые были получены Эрбилем от Роснефти.

Решение руководства Курдской автономии (КРАИ) совершенно не стало сенсацией, поскольку носит исключительно формальный характер. И, по сути, лишь подкрепляет сделанное ранее заявление главы регионального кабинета Нечирвана Барзани о том, что Эрбиль готов передать федеральному правительству контроль над нефтью, границей и всеми доходами региона.

Разумеется, при выполнении Багдадом «ряда условий», но эта оговорка вставлена лишь с целью «сохранения лица». Не в том положении сейчас руководство автономии, чтобы выдвигать условия Багдаду. Да и они, при ближайшем рассмотрении оказываются лишь просьбой не обделить политических неудачников финансовым вспоможением.

«У нас есть много замечаний по проекту бюджета Ирака на 2018 год, который правительство Ирака ратифицировало без участия курдов», - сказал Барзани-младший. – «Однако если федеральные власти направят средства на зарплату служащим автономии, выделят 17% бюджета (квота курдов) и полагающиеся Курдистану в соответствии с Конституцией сборы, то мы готовы передать нефтяное досье, аэропорты, пограничные переходы и все доходы под контроль Багдада».

Словом, «дайте денег», поскольку теперь в Эрбиле свои ошибки осознали, исправились и больше не будут. И вообще, ничего такого серьезного они там вообще не хотели, так что – и это было одним из самых замечательных мест в выступлении главы кабинета министров – «не было никакой необходимости в развертывании армии и шиитских формирований».

Можно искренне радоваться завершению конфликта между Эрбилем и Багдадом – хотя, подозреваю, это совсем не точка, а, скорее уж многоточие в истории с автономией Иракского Курдистана. Но есть и те, кого это замирение не просто расстроило, но еще и ударило по карману. На весьма солидную сумму – 1,3 миллиарда долларов. Или - 75 миллиардов российских рублей. Именно столько Роснефть в течение 2017 года выдала авансом правительству Иракского Курдистана в рамках контракта на поставку нефти.

Напомню, что в июне 2017 года Роснефть и правительство КРАИ подписали – говоря сухим языком протокола - ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Еще тогда Багдад предупреждал Москву о том, что подобные соглашения должны заключаться с федеральными властями Ирака, поскольку часть документов касалась месторождений на территории спорной провинции Киркук.

Но, перефразируя классика, «у Роснефти собственная гордость, на Багдад мы смотрим свысока». Словом, «какое-то там туземное правительство» эмиссары Игоря Сечина проигнорировали. А 20 октября, когда правительственные войска по сути уже завершали восстановление контроля над нефтяными полями Киркука, пресс-служба российской компании объявила о начале реализации «проекта в Иракском Курдистане».

На робкие замечания экспертов о том, что не все так просто ни с этим контрактом, ни с нефтяными и газовыми полями, ни с нефтепроводом, «эффективный» Сечин весьма «дипломатично» заявил, что все эти сложности – его не касаются. Дескать, «проблемы индейцев шерифа не волнуют» - «проблемы курдов генерала не волнуют», а Эрбиль и Багдад пусть разбираются между собой. Не отвлекая лучшего менеджера всея России своими мелкими проблемами. И вообще, этот «контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть нефтеперерабатывающих заводов Роснефти и повысить их эффективность», а все остальное значения не имеет.

В Эрбиле авансы от Роснефти брали с удовольствием, заверяя, что волноваться нечего, что независимость вот-вот грянет и вся «курдская нефть», в том числе – со спорных территорий – повысит эффективность российской компании до заоблачных высот. Соответственно, вогнав ее западных конкурентов в состояние глубокой депрессии. Эмиссары Сечина, судя по всему, тоже на обещания не скупились, намекая партнерам из клана Барзани о том, что Москва их референдум поддержит. Как поддержит и сам клан в его противостоянии оппозиционерам в местном парламенте, твердившим о непрозрачности и коррупционной составляющей контрактов с Роснефтью.

Сейчас вчерашние партнеры Роснефти говорят совершенно другое. О том, что «полностью выполнить контракт уже нереально». И посылают сечинских эмиссаров в … Багдад. «Экспорт из региона Курдистан сократился с 700 до 200 тысяч баррелей в сутки. Это значит, что Роснефти придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном», - заявил глава Комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер, он же, кстати, и член Комитета по энергетике и полезным ископаемым того же парламента.

А в Багдаде представителей Роснефти ожидают с огромным нетерпением. Али Муаридж, глава комитета по нефти и энергетике парламента Ирака уже заявил, что и он, и его коллеги «решительно отвергают и осуждают контракт, заключенный компанией Роснефть и правительством Эрбиля, и считают его недействительным с точки зрения юрисдикции и закона».

По информации источников haqqin.az в Багдаде, аналогичной точки зрения придерживаются и в правительстве страны. У которого, экое совпадение, уже подписаны меморандумы по эксплуатации объектов, на которые нацеливалась Роснефть, с «крупными международными компаниями».

Естественно, что ни о каком возврате аванса и речи не идет. С Эрбиля взять нечего, а Багдад по счетам автономии платить в ближайшем будущем не собирается. Миллиард с лишним долларов можно смело списывать в убыток. Но в руководстве Роснефти особо не унывают. Ведь это не совсем обычная компания. Это одновременно и политический инструмент Кремля, и его «кошелек». И потому можно не сомневаться, что убытки «курдского проекта» так или иначе будут покрыты из российского бюджета. А сама компания продолжит свои захватывающие международные авантюры.