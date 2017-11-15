Саргсян прибыл на переговоры с Путиным

По приглашению президента РФ Владимира Путина сегодня, 15 ноября, глава Армении Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает Новости Армении.
Отметим, что накануне пресс-служба Кремля назвала темы предстоящих переговоров В.Путина и С.Саргсяна.
"Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы", - отметили в пресс-службе российского президента.