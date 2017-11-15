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Саргсян прибыл на переговоры с Путиным

 

По приглашению президента РФ Владимира Путина сегодня, 15 ноября, глава Армении Серж Саргсян прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает Новости Армении.

Отметим, что накануне пресс-служба Кремля назвала темы предстоящих переговоров В.Путина и С.Саргсяна.

"Будут проведены переговоры, в ходе которых имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, проблематику сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также актуальные региональные темы", - отметили в пресс-службе российского президента.

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