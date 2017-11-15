Евросоюз вводит санкции против Польши

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом санкций против Польши, передает РИА Новости.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, в результате которого Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС.

За такое решение проголосовали 438 депутатов, против — 152. Парламентарии недовольны тем, что Варшава реально отходит от принятых в Европе норм демократии и правового государства.

Ранее президент Польши наложил вето на исполнение принятых парламентом законов о Национальном судебном совете и о Верховном суде, 25 сентября представив альтернативные версии этих законопроектов. ЕК версии эти подвергла решительной критике, заявив, что на практике заявленные правовые нормы повлекут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Кроме того, ЕК выступила против двух подписанных президентом законов: о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей. По мнению Брюсселя, их применение серьезно подорвет независимость правосудия в стране.