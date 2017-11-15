В Харькове повредили автомобиль российского генконсула

Неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове. По факту заведено уголовное дело, передает РИА Новости сегодняшнее сообщение в Facebook Управления полиции по Харьковской области.

По информации, с соответствующим заявлением 13 ноября в местную полицию обратился 46-летний генконсул Российской Федерации в Харькове.

"По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства. Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей", — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и ведется розыск лиц, причастных к совершению преступления.

В генконсульстве РФ в Харькове отказались комментировать данную информацию. "Мы не предоставляем комментариев", — было сказано в диппредставительстве.