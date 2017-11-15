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В Китае нашли останки Будды

 

В ходе раскопок, проводимых на территории буддийского храма в округе Цзинчжоу, китайские археологи обнаружили кремированные человеческие останки, предположив, что принадлежат они именно Сиддхартхе Гаутаме - Будде, около тысячи лет назад собранные его последователями из монастыря Лунсин. Об этом сообщает ScienceAlert.

Как пишет издание, двое монахов, Юньцзян и Чжимин, из Храма Манджушри, принадлежащего местному монастырю, собрали более двух тысяч "шарира" — реликвий, которые представляют собой кристаллы, образовавшиеся по сожжении останков Будды и других святых. Предполагается, что эти "шарира" некогда помещены были в ларец, захороненный в храме вместе с сохранившимися костями Гаутамы. На реликварий наткнулись жители деревни вблизи Цзинчжоу, которые занимались ремонтом дороги.

В месте раскопок исследователи также нашли 260 двухметровых статуй. Однако специалисты пока не знают точно, были ли те захоронены вместе с останками святого. Кроме того, у археологов нет уверенности в том, что обнаруженный ими прах действительно принадлежит Будде, как то значится в начертанной древними монахами надписи на ящике.

В 2016 году китайские археологи обнаружили фрагмент черепа, который также, вероятно, принадлежал Будде. Кость была скрыта внутри золотого ларца, в свою очередь находившегося внутри аналогичного серебряного. При этом оба они хранились внутри уменьшенной копии ступы, найденной в склепе под буддистским храмом в Нанкине (восток Китая).

Сиддхартха Гаутаама, известный как Будда, — основатель буддизма, живший в Индии примерно 2,5 тысяч лет назад.

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