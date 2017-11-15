Генсек ОБСЕ об урегулировании в Карабахе

Необходимо возобновить процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova.

Он отметил, что работа, проводимая специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, имеет важное значение в плане предотвращения эскалации конфликта, в особенности же вдоль линии боевого соприкосновения сторон.

«Работа организации заключается в контролировании процесса, а не в решении конфликта. Ответственность за урегулирование лежит на сторонах конфликта», - отметил генеральный секретарь.

Коснувшись же в целом затяжных конфликтов, Гремингер сказал, что OБСЕ играет роль медиатора, но в конечном итоге урегулирование конфликта зависит от политической воли вовлеченных сторон, и, следовательно, ожидания от таких организаций, как ОБСЕ, в урегулировании конфликтов должны быть реалистичными.