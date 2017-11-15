В среду в Кремле президент Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки, культуры, искусства, образования, спорта, а также космонавтам и руководителям предприятий. Среди наград — звание Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Мужества, Почёта и Дружбы.

Азербайджанцу Ильгару Мамедову, занимающему пост вице-президента Федерации фехтования России и главного тренера национальной команды, был вручен орден Почета.

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Сегодня в Кремле президент Владимир Путин принял вице-президента Федерации фехтования России, главного тренера сборной России, 2-кратного олимпийского чемпиона, азербайджанца Ильгара Мамедова.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации фехтования Азербайджана, Путин поздравил нашего соотечественника с днем рождения – ему исполнилось сегодня 52 года.

Сообщается, что на встрече также присутствовали супруга Ильгара Мамедова - двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница Кубка мира, представлявшая Азербайджан на Олимпиаде 2004 года, Елена Жемаева, члены семьи Мамедова и близкий его друг - Ильгар Юсубов, а также персональный ученик спортсмена, олимпийский чемпион 2016 года Артур Ахматхузин.

И.Мамедов становился олимпийским чемпионом в командных соревнованиях в Сеуле - 1988 и Атланте - 1996. Он является заслуженным мастером спорта СССР (1989), заслуженным тренером РФ (2015), чемпионом мира 1989 года в команде, серебряным призером чемпионата мира 1995 года, а кроме того, 4-кратным обладателем Кубка Европы, соответственно: 1995, 1996, 1998 и 2000 годов.

В 2016 году сборная России под руководством И.Мамедова заняла 1-е место на Олимпиаде в Рио, на чемпионатах мира и Европы.

В Рио - 2016 Россия завоевала 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Успеха добились и личные воспитанники Ильгара Мамедова. Так, Тимур Сафин завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях и выиграл золотую медаль в командном турнире, а Артур Ахматхузин удостоился золота в командных соревнованиях.