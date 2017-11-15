В Северной Корее Трампа приговорили к смертной казни

Народ КНДР "приговорил к смертной казни" президента США Дональда Трампа за оскорбление руководства Северной Кореи, пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун", передает РИА Новости.

"Надо знать, что поскольку Трамп - подобный лишь букашке безумный старик, не знающий ничего кроме денег скряга, прикоснулся к самому солнцу небесному, злобно ткнув в него пальцем, то сам он стал величайшим преступником, которому наш народ вынес смертный приговор", — говорится в публикации.

Автор статьи также называет американского лидера "хулиганом, который, будучи не способным умереть, терпит боль во всем теле". Только такой человек, согласно статье, "мог посметь так оскорбить" северокорейское руководство.

Между президентом США и северокорейском лидером уже неоднократно происходили заочные пикировки, в том числе с угрозами применения оружия.

В частности, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил тогда, что если КНДР будет представлять угрозу для США, то она будет "разрушена".

Между тем Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".