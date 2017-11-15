Заместитель Али Керимли осталась в тюрьме

Сегодня суд отклонил ходатайство зампреда партии Народного фронта Гезал Байрамлы о переводе ее под домашний арест, сообщил адвокат заключенной - Зибейда Садыгова.
«Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение Насиминского суда»,- сообщила Садыгова.
Напомним: в 22:00 25 мая Г.Байрамлы была задержана при попытке прохождения на территорию Азербайджана из Грузии. Задержание было произведено на контрольно-пропускном пункте Шихлы. При досмотре ее ручной клади у Г.Байрамлы было обнаружено 12 тысяч незадекларированных долларов США, вследствие чего в отношении нее возбуждено было уголовное дело по статье 206.1 УК Азербайджана (контрабанда).