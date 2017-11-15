Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГ в районе сирийского города Бу-Кемаль, сообщили сегодня в минобороны РФ, передает ТАСС.

"Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, совершив перелет над территорией Ирана и Ирака, нанесли групповой авиационный удар по террористам ИГИЛ в районе города Абу Камаль провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов", - сказали в российском военном ведомстве.

По данным минобороны РФ, средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех назначенных целей.

В ведомстве также уточнили, что прикрытие бомбардировщиков над территорией Сирии осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в минобороны РФ.