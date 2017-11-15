В Германии разбился школьный автобус

Школьный автобус попал в ДТП на федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии. Почти 20 детей получили травмы.

По информации Bild, авария произошла рано утром в среду недалеко от города Эльсфлет. Автобус перевозил 40 детей в школу, когда столкнулся с легковым автомобилем.

Водителя легковушки зажало в салоне, и ему потребовалась помощь спасателей. В автобусе пострадали 17 детей, большинство из них — незначительно, все они госпитализированы. Между тем водитель получил тяжелые ранения.