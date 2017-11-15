Мири Юсифа разбирают как горячие пирожки: еще три концерта для бакинцев

Самый популярный исполнитель страны Мири Юсиф активно готовится к своей новой концертной программе. Изначально представители артиста заявили, что концерты состоятся 8 и 9 декабря на главной сцене Азербайджана - во Дворце Гейдара Алиева.

Стоит отметить, что где бы не появлялся Мири Юсиф, его выступления в Азербайджане всегда сопровождались аншлагом. Поклонники певца отмечают в нем особый дар: он может одинаково зажигать как ночные клубы, так и целые стадионы.

Не случайно, что ожидаемая новая концертная программа Мири Юсифа вызвала такой ажиотаж. Билеты были раскуплены за месяц до начала мероприятия, а часть его поклонников начала выражать возмущение в соцсетях тем, что билеты на шоу уже не достать.

На фоне этого певец решил пойти на крайне рискованный, на первый взгляд, шаг - организовать еще один концерт. Представители музыканта заявили haqqin.az, что концертная программа Мири Юсифа состоится во Дворце Гейдара Алиева 8,9 и 10 декабря.

Те, кто хоть раз в жизни посещал концерты Мири Юсифа, поймут, чего стоило музыканту принять такое решение. Каждое исполнение музыканта наполнено такой энергией и самоотдачей, что к концу концерта обессиленным падает не только музыкант, но и подпевавшие за ним часами его поклонники.

Именно благодаря особому подходу к слушателям концерты Мири Юсифа превращаются в настоящее событие, которого поклонники ждут месяцами. Теперь любимый певец дарит своим поклонникам три незабываемых вечера во Дворце Гейдара Алиева. Партнером концертной программы выступает агентство SS Production, которое сотрудничает с Мири Юсифом с начала его сольной карьеры.

То, что певцу удастся собрать полный зал Дворца Гейдара Алиева и в третий день, ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня в Азербайджане Мири Юсифа знает каждый, у него сотни тысяч поклонников, а просмотры только одной его совместной с Роей песни Səndən1Dənədir на Youtube перевалили за 11 миллионов.