За биткоин снова дают 7000 долларов

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду вновь торгуется выше 7 тысяч долларов, следует из данных торгов.

Биткоин опустился ниже 7 тысяч долларов 10 ноября. Всего за несколько дней криптовалюта подешевела почти на 1,5 тысячи долларов и в определенный момент 12 ноября торговалась в районе 5,6 тысячи долларов. Падение было связано со словами представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта. Они также призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash.

Таким образом, биткоин в среду на бирже Bitfinex на 17.06 мск рос на 7,3% и торговался в районе 7,07 тысячи долларов, на BitStamp – на 8,7%, до 7,18 тысячи долларов, на Poloniex – на 7,8%, до 7,07 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 17.08 мск составляла 218,6 миллиарда долларов.